اتحاد جدة يواجه الباطن بحثاً عن تضييق الخناق على "الثنائي" 

يسعى اتحاد جدة لمواصلة انتصاراته واقتحام المنافسة حينما يستضيف الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين يبحث القادسية عن مواصلة انطلاقته توازنه حينما يواجه ضيفه الرائد، في المرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى اتحاد جدة لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف الباطن الجريح.

ونجح الاتحاد بتسجيل اسمه كمنافس قوي على لقب الدوري بعد فوزه في المرحلة الماضية على المتصدر الهلال 2-صفر.

وتنفس البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد الصعداء بعد عودة مدافعيه المصري أحمد جحازي وزياد المولد للقائمة الاساسية بعد غيابهما عن الكلاسيكو بداعي الايقاف.

ويبحث الاتحاد عن فوزٍ يصعد به الى النقطة 48 متساوياً مع الهلال المتصدر ووصيفه الشباب واللذان سيلتقيان يوم الجمعة 7 مايو المقبل في نفس المرحلة.

وفي المقابل ستكون مهمة الباطن صعبة للغاية إذا ما أراد العودة لسكة الانتصارات والتي ستبعده مؤقتاً عن مناطق الخطر التي أصبحت تحاصره بعد نتائجه السلبي في مبارياته الأخيرة.

وقدّم الباطن أداءً مخيباً في مبارياته الثلاث الأخيرة والتي خسرها جميعاً أمام الفتح 2-صفر والنصر 7-صفر والشباب 4-1 ليتراجع للمركز 13 برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ضمك والوحدة أصحاب مركزي الهبوط.

وعلى ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر يبحث القادسية عن مواصلة انطلاقته حينما يستضيف الرائد المتألق.

ونجح القادسية باستعادة توازنه في المرحلة السابقة بعد فوزه أمام جاره الاتفاق 3-1 ليرفع رصيده الى 34 نقطة متقدماً الى المركز الثامن.

وفي المقابل يطمح الرائد لمواصلة تألقه عقب نتائجه المميزة الأخيرة والتي ابعدت الفريق عن مناطق الخطر.

وجمع الرائد 7 نقاط في آخر 3 مباريات عقب فوزه في مباراتين أمام مضيفيه الفيصلي وأهلي جدة وتعادله أمام اتحاد جدة ليرفع رصيده الى 32 نقطة متقدماً للمركز العاشر