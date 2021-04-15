النصر.. فشل البدايات الآسيوية يستمر

واصل نادي النصر السعودي غيابه عن الانتصارات في أولى مبارياته بدوري أبطال آسيا بعدما تعادل مع الوحدات الأردني في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا، ليستمر فشله في تحقيق النقاط الثلاث بمبارياته الأولى بالبطولة القارية.

وتعادل النصر أمام الوحدات الأردني في أولى مواجهاته ببطولة دوري أبطال آسيا للعام الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "مرسول بارك" ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي شهدت تعادل السد القطري مع فولاذ الإيراني بهدف لمثله.

وفي مشاركات النصر السابقة تعثر في أولى مبارياته بدءاً من التعادل مع بختاكور الأوزبكي في 2011، وتعادلان متتاليان أمام بونيودكور الأوزبكي في نسختي 2015 و2016، وخسارة أمام الوصل في 2019 قبل التعادل مع السد في 2020.

وفي مشاركته الأولى أمام بختاكور الأوزبكي، تعادل النصر بهدفين لمثلهما جاءت الأهداف من بدر المطوع وبويان ميلادينوفيتش بالخطأ في مرماه، وفي تلك النسخة ودع أصفر الرياض البطولة بعد الخسارة أمام ذوب آهن في ثمن النهائي 4 - 1.

وعاد النصر للمشاركة في نسخة 2015 وحينها تعثر في مواجهته الأولى بالتعادل أمام بونيودكور الأوزبكي بهدف سجله الأوروغوياني فابيان إستويانوف، ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات ثالثا في الترتيب لكل من لخويا القطري وبيرسبوليس الإيراني.



وفي النسخة اللاحقة عاد الفريق وتعادل مع ذات الخصم في لقاء انتهى بثلاثة أهداف لمثلها، وسجل للأصفر البولندي أدريان ويحيى الشهري وحسين عبدالغني، ولم يكن حظه أفضل من نسخة 2015 إذ ودعها من الدور نفسه "المجموعات".

مباراته مع الوصل في 2019 النصر وبونيودكور في 2015

وشهدت نسخة 2019 أول خسارة للنصر في مباراته الأولى عندما تعثر أمام الوصل بهدف دون رد سجله فابيو ليما، ولكن الفريق وصل لدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه ولكن فوزه على السد ذهابا لم يشفع له لخسارته إيابا بثلاثة أهداف لهدف.

وفي النسخة الماضية، الأفضل في تاريخ النادي العاصمي، تعادل النصر في أولى المواجهات أمام السد القطري 2-2 وسجل له المغربي عبدالرزاق حمدالله وعبدالرحمن العبيد، ليواصل الأصفر طريقه في أدوار البطولة قبل أن يودعها أمام بيرسبوليس الإيراني في دور نصف النهائي بركلات الترجيح.