مدرب فولفسبورغ: بايرن لا يملك "نقاط ضعف"

قال أوليفير غلاسنر المدير الفني لفريق فولفسبورغ، إنه لا يرى أي نقاط ضعف في بايرن ميونخ، وذلك رغم خروجه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالإضافة إلى الإصابات والصراعات الداخلية.

ويخرج بايرن المتصدر لمواجهة فولفسبورغ صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل، بغرض إلحاق الهزيمة الأولى به على ملعبه في الموسم الحالي، وفي حال تعثر بايرن ميونخ، فإن ذلك قد يفتح الباب لفريق لايبزيغ (صاحب المركز الثاني) للتقدم في سباق الفوز باللقب.

وقال غلاسنر في مؤتمر صحفي يوم الخميس: بايرن ميونخ في حالة جيدة وهم في طريقهم للقب التاسع على التوالي، هم فريق قوي للغاية كما أنهم لديهم العديد من الخبرات والكثير من اللاعبين في الفريق هم أبطال العالم".

وأضاف: كما أنهم فازوا خارج ملعبهم على باريس سان جيرمان"، في إشارة إلى فوز الفريق 1 - صفر يوم الثلاثاء، والذي لم يكن كافيا لتفوق الفريق الفرنسي 3 - 2 ذهابا.

في حين فاز بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية، فإن الفريق لديه أيضا الثلاثي المتوج بلقب كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، توماس مولر وجيروم بواتينغ ومانويل نوير، بالإضافة إلى الثلاثي الفرنسي لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافار وكورنتين توليسو المتوجين بلقب نسخة 2018، والإسباني خافي مارتينيز الذي فاز باللقب عام 2010 مع منتخب إسبانيا.

ولكن مع الشكوك حول مستقبل المدير الفني للفريق هانز فليك وإمكانية رحيله بنهاية الموسم، وغياب ليفاندوفسكي عن مباريات هذا الشهر بسبب إصابة في الركبة، يبدو بايرن معرضا للخطر في الأسبوع المقبل.

ويتفوق فولفسبورغ بفارق ثماني نقاط في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا، مع تبقي ست مباريات لخوضها، لكن هناك حالة من القلق داخل الفريق بعد الهزيمة 3 - 4 أمام آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع الأسبوع الماضي.

وقال غلاسنر: نحتاج إلى أداء دفاعي أفضل بكثير مما كنا عليه، كما أننا نحتاج إلى أن نكون أكثر صلابة وأكثر تركيزا مما كنا عليه أمام فرانكفورت. بالنسبة لنا كل مباراة هي مباراة العام، نحن في المركز الثالث وسنفعل كل ما بوسعنا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".