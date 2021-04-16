أبها يؤزم العين ويهزمه بهدف ستراندبيرغ

تلقت آمال فريق العين في البقاء بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ضربة جديدة موجعة عقب خسارته صفر - 1 أمام مضيفه أبها يوم الخميس في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد أبها، الذي حقق انتصاره الثالث في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، إلى 34 نقطة في المركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد العين، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته العشرة الأخيرة، عند 20 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه في صراع البقاء، حيث يبتعد بفارق ثماني نقاط خلف مراكز الأمان.

يدين أبها بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه السويدي كارلوس ستراندبيرغ، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.