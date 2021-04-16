أرتيتا: فولهام لا يستحق الوجود في مراكز الهبوط

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الجمعة إن فولهام قد يكون في منطقة الهبوط، لكن فريق المدرب سكوت باركر لم يحالفه الحظ في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ونتائجه لا تعكس بدقة أدائه هذا الموسم.

ويحتل فولهام المركز 18 في الترتيب، متأخرا بفارق ست نقاط عن نيوكاسل يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة، وسيخوض النادي اللندني معركة صعبة للبقاء أمام كل من أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويقبع فريق المدرب باركر في منطقة الهبوط منذ ديسمبر كانون الأول الماضي، لكنه أظهر بعض الأمل في فبراير شباط الماضي عبر مسيرة قصيرة من عدم الهزيمة قبل أن يخسر خمس من اخر ست مباريات.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين "في رأيي، لم يحالفهم الحظ في بعض النتائج. بدأت مشاهدة مبارياتهم قبل أيام قليلة وحقا تعجبني الطريقة التي يعد بها سكوت فريقه. إنه شجاع حقا. إنهم يدركون ما يفعلون جيدا، ومرة اخرى أعتقد أن بعض النتائج لم تكن عادلة بالنسبة لهم وكان من الممكن أن يكونوا في مركز مختلف. سيحضرون إلى هنا لتقديم ما اعتادوا عليه وستكون مباراة صعبة".

وأضاف المدرب الإسباني "بعض التفاصيل الصغيرة تقف ضدهم في الكثير من المباريات. بعض القرارات داخل منطقة الجزاء تحدد المباريات وربما كان ينبغي عليهم استغلال المزيد منها".

ويتأخر أرسنال صاحب المركز التاسع بفارق عشر نقاط عن المربع الذهبي، وأصبح التأهل المباشر إلى بطولتي أوروبا مستبعدا مع تبقي سبع جولات على النهاية، ليظل الفوز بالدوري الأوروبي أملهم الوحيد.

وتأهل الفريق إلى قبل النهائي وسيلتقي مع فياريال الذي يقوده أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق، وقال أرتيتا إن النتائج الإيجابية في الدروي الممتاز "ستؤثر" على الدوري الأوروبي.