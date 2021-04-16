أهلي جدة يخسر بخماسية أمام الاستقلال في دوري أبطال آسيا

واصل أهلي جدة مستوياته السيئة هذا الموسم بعد خسارته 5-2 من أمام استقلال طهران الايراني، في المواجهة التي احتضنها رديف ملعب الجوهرة المشعة، في حين حقق الدحيل القطري انتصاراً مهماً على الشرطة العراقي بفوزه عليه 2-صفر، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاستقلال الذي نجح لاعبه فارشيد اسماعيل بافتتاح التسجيل بعد مرور 5 دقائق بعد تلقيه كرة بالخطأ من دفاع الاهلي ليواجه المرمى ويسدد الكرة بالشباك.

وكثّف الاهلي محاولاته بحثاً عن هدف التعادل والذي أتى عند الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء نفذها مهاجمه السوري عمر السومة في شباك الضيوف.

وفي الشوط الثاني فرض الاستقلال سيطرته وتمكن لاعبه محمد ناظري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 بعد تلقيه تمريرة من زميله عارف غولامي ليسدد الكرة في الشباك.

وواصل الاستقلال هجومه وتمكن لاعبه مهدي غايدي من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعدما أكمل تمريرة زميله فارشيد اسماعيل بقدمه في شباك الحارس محمد العويس.

وحاول الاهلي العودة سريعاً ونجح مهاجمه عمر السومة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 79 بعد تلقيه تمريرة من زميله معتز هوساوي ليضع الكرة في الشباك.

وكثّف الاهلي هجومه وكاد لاعبه حسين المقهوي أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس الايراني.

وعند الدقيقة 86 تمكن لاعب الاستقلال مهدي غايدي من تسجيل الهدف الرابع بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك.

وعند الدقيقة 89 اختتم المالي شيخ دياباتي أهداف فريقه بتسجيل الهدف الخامس عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يتصدر استقلال طهران الترتيب برصيد 3 نقاط وبفارق الاهداف عن الدحيل القطري الذي فاز على الشرطة العراقي بثنائية نظيفة، في حين يتذيل الاهلي الترتيب بدون نقاط.