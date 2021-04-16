أوباميانغ يكشف إصابته بالملاريا مع منتخب بلاده

قال بيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال اليوم الخميس إنه أصيب بالملاريا أثناء اللعب مع منتخب الغابون الشهر الماضي وقضى وقتا في مستشفى هذا الأسبوع.

ولعب أوباميانغ مباراة واحدة مع منتخب الغابون ليحجز مكانه في نهائيات كأس أمم افريقيا وشارك أساسيا مرة واحدة مع أرسنال منذ عودته إلى إنجلترا.

وكتب أوباميانغ على انستغرام "للأسف أصبت بالملاريا أثناء اللعب مع المنتخب الوطني في الغابون قبل عدة أسابيع".

ولم يكن المهاجم البالغ عمره 31 عاما في تشكيلة أرسنال حين فاز على شيفيلد يونايتد يوم الأحد ولم يسافر لخوض مباراة إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي أمام مضيفه سلافيا براج اليوم الخميس.

وأضاف أوباميانغ "قضيت بعض الأيام في المستشفى هذا الأسبوع لكن صحتي تحسنت كثيرا بفضل جهود الأطباء وتعاملي السريع مع الإصابة بهذا الفيروس. "لم أكن في حالتي في الأسبوعين الأخيرين لكني سأعود أقوى من السابق قريبا جدا". ويستضيف أرسنال، الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الممتاز، منافسه فولهام يوم الأحد.