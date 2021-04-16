كيخيا: المنصات الإلكترونية لن تكون بديلاً للتلفزيون

أكد بيير كيخيا رئيس شركة سبورتس بارتنر للتسويق الرياضي. أن المنصات الإلكترونية لن تحل بديلا للتلفاز كخيار أول لمشاهدة المباريات.

وفي لقاء مع "في المرمى" كشف كيخيا: الاتحاد الآسيوي تغير عن السابق وفي 2018 فازت شركة صينية بحقوق البطولات الآسيوية عدا الشرق الأوسط، وهذه الشركة دفعت 2 مليار و100 مليون دولار لكنها فشلت في 2019 ببيع الحقوق وبعد جائحة كورونا الاتحاد والشركة أعادوا المفاوضات لتخفيض المبالغ.

وأضاف كيخيا: الاتحاد ليس في مأزق وهو الآن يحاول أن يحسن من الوضع، لكن المأزق الذي يواجهه هو نوعية الحقوق التي يقوم بعرضها. "تباين تعامل الاتحاد مع الشرق والغرب هو أن لغات الشرق تختلف ولكن في الشرق الأوسط جميعنا نتحدث اللغة العربية وهذه الخطوة تثبت نقصا في الخبرة".

واختتم بيير مقارنة المنصات الإلكترونية بالتلفزيون قائلا "المنصات الإلكترونية لا يمكن أن تصبح بديلا للتلفزيون، ودائما ما أثبتت المشاهدات بأنها أعلى على التلفزيون وليس المنصات الإلكترونية".