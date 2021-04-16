مويز: لا أصدق أننا ننافس على مقعد مؤهل لـ"الأبطال"

قال ديفيد مويز المدير الفني لفريق وست هام يونايتد، إن عقلية فريقه وأسلوبه لن يتغيرا مع بداية الفترة الأخيرة من الموسم الجاري لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويحتل وست هام المركز الرابع في ترتيب الدوري، وذلك بعد أن تغلب على ليستر سيتي الأسبوع الماضي، وسيكون للفريق فرصة احتلال المركز الثالث في حال فوزه على نيوكاسل يونايتد غدا السبت.

وقال مويز في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة: لو كان أحدهم أخبرني في بداية الموسم أننا سنكون في هذا الموقف، لم أكن لأصدقه، بالطبع لم أكن لأصدق ذلك، لأن المنافسة قوية حتى اللحظة الحالية، كما أنه عام غريب، نحن نشعر وكأننا لعبنا لمدة 18 شهرا متواصلا، وبالتأكيد بعض الأندية تشعر بذلك".

وتابع مويز: كان لدينا فرصة ضئيلة للغاية لقضاء عطلة الصيف، كما أننا استعددنا لبداية الموسم في وقت قليل أيضا، وهو الأمر الذي لم يحدث للبعض الآخر.

وأوضح مدرب وست هام: نتائجنا تحسنت وإذا تمكننا من الاستمرار على ذلك المستوى فمن يعرف ما الذي يمكننا الوصول إليه، لكن من الواضح أننا في وضع أفضل بكثير مما توقع البعض لنا.

وقال: أشعر وكأننا علينا فقط الفوز في مبارياتنا ونمنح أنفسنا الفرصة، حينما تنافس مع فرق مثل تشيلسي وليفربول وتوتنهام على سبيل المثال، فمن الصعب القول بأن الأمر في أيدينا، أنت تتحدث عن فرق قوية للغاية ولديها قوام غني باللاعبين المتميزين، كما أنهم أنفقوا الكثير من الأموال.

واختتم مويز تصريحاته قائلا: سيكون ذلك صعبا لكننا سنواصل العمل في كل مباراة على حدة ونرى أين سينتهي بنا الأمر.