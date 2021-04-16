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يونايتد يكرر تفوقه على غرناطة بثنائية

فرحة كافاني

يونايتد يكرر تفوقه على غرناطة بثنائية

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لندن - د ب أ

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أوقف مانشستر يونايتد الإنجليزي مغامرة ضيفه غرناطة الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 - صفر اليوم الخميس في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وكرر يونايتد تفوقه على منافسه الأندلسي، بعدما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب بإسبانيا يوم الخميس الماضي، ليأتي صعوده للدور قبل النهائي في البطولة عن جدارة واستحقاق، منهيا مسيرة غرناطة في المسابقة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه.

وافتتح النجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة، قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل خيسوس فاييخو لاعب غرناطة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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