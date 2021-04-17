أهلي جدة الجريح في مهمة صعبة أمام الدحيل القطري

يخوض أهلي جدة اختباراً صعباً حينما يواجه الدحيل القطري على رديف ملعب الجوهرة المشعة، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

ويأمل الأهلي في تعويض بدايته السيئة في دوري أبطال آسيا بعد تلقيه خسارة ثقيلة من أمام استقلال طهران 5-2 في المرحلة الأولى للمسابقة.

وكان الروماني ريجيكامب مدرب الأهلي الجديد يطمح لأن يعيد فريقه إلى الانتصارات من خلال دوري أبطال آسيا إلا أنه افتتح مشواره بخسارة قاسية من استقلال طهران.

وعانى الأهلي كثيراً هذا الموسم من سوء النتائج وخاصة بعد خسارته في آخر 7 مباريات خاضها بجميع المسابقات في حين أن آخر انتصار له كان على الوحدة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في فبراير الماضي.

ويأمل الأهلي في أن يحقق فوزا يعيده إلى سكة الانتصارات ويعزز حظوظه للمنافسة على خطف بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يسعى الدحيل لاستغلال ظروف مضيفه الفنية وتحقيق فوزه الثاني توالياً والذي سيجعله منافساً قوياً على بطاقة التأهل.

ويأمل الدحيل في أن يواصل أداءه المميز الذي قدمه في البطولة بعد فوزه أمام الشرطة العراقي 2-صفر ليحتل المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف عن استقلال طهران.

وقدّم الدحيل أداءً متواضعاً هذا الموسم في الدوري القطري حيث فشل في المحافظة على لقب الدوري لصالح السد بعدما توج به في المواسم الثلاث السابقة.