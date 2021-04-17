السوبر إدواردو يعود إلى الهلال "منافساً"

يعود البرازيلي كارلوس إدواردو إلى الرياض ولكن هذه المرة في مواجهة عاطفية أمام فريقه السابق والذي حقق برفقته عددا من الألقاب في فترة استمرت 5 أعوام.

ويستضيف الهلال السعودي نظيره شباب الأهلي الإماراتي في ثاني مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، وسيتسلح الضيوف بكارلوس إدواردو المنتقل في الصيف الماضي والذي سبق له هز الشباك بقميص المضيف.

وتعود قصة إدواردو مع الهلال إلى 2015، عندما تعاقد معه بديلا لتياغو نيفيز، لتبدأ بعدها عدة محطات عبرها المهاجم أولها كانت تسجيله في مرمى النصر الغريم بكأس السوبر السعودي، ليسمى بالسوبر منذ هدفه الحاسم حينها.

وكان الهلال يعول على إدواردو في نهائي دوري أبطال آسيا 2017، إلا أن الأخير تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الذهاب من النهائي أمام أوراوا ريد دايموندز ما كانت سببا في خسارة اللقب لصالح اليابانيين، كما شهدت النسخة التالية من المسابقة وداع الهلال البطولة من دور المجموعات بنقطتين فقط.

واختار إدواردو العودة من الإصابة في حدث كبير عندما قاد الهلال إلى منصة التتويج بكأس السوبر ي عام 2018 على حساب الاتحاد بعد تسجيله هدفا وصناعة الآخر في تلك المواجهة.

ولم يتوقف إدواردو عن تسجيل اسمه في تاريخ الهلال، ففي 2019 أصبح أول أجنبي في تاريخ النادي يصل 61 هدفا بعد ثنائية سجلها في نادي الفيحاء قبل أن يغادر وفي رصيده 81 هدفا، وبعدما حاز على الأولوية استطاع زميله الفرنسي بافتيمبي غوميز من تجاوز الرقم بتسجيله 82 بعد هدفه في القادسية في ديسمبر الماضي. وتوج "السوبر" بسبعة بطولات مع الهلال، الدوري السعودي (3) كأس الملك وكأس ولي العهد مرة و احدة، كأس السوبر مرتين ودروي أبطال آسيا مرة واحدة، كما قاد الفريق بي بطولة كأس العالم للأندية إلى الفوز على الترجي التونسي قبل خوض مباراة الثالث والرابع أمام مونتيري المكسيكي وسجل هدفا في اللقاء.

ومنذ انتقال إدواردو إلى شباب الأهلي الإماراتي في صيف 2020، استطاع الفوز معه ببطولتين، كأس سوبر وكأس الخليج العربي، وسجل 9 أهداف في 19 مباراة فيما يحتل الفريق الترتيب الثالث في الدوري الإماراتي، بفارق 7 نقاط عن الجزيرة المتصدر.