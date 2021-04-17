الباطن يتعادل مع الاتحاد ويحبط آماله بالمنافسة

أوقف الباطن انطلاقة مضيفه اتحاد جدة بعدما أجبره على التعادل السلبي، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأهدر اتحاد جدة نقطتين ثمينتين كانت ستجعله يضيق الخناق على المتصدرين الهلال والشباب واللذان سيلتقيان في هذه المرحلة بعد فراغ الأول من منافسات دوري أبطال آسيا.

ولم يستغل الاتحاد انتصاره على المتصدر الهلال في المرحلة السابقة والتي جعلته منافساً قوياً على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد الذي كاد لاعبه عبدالعزيز الجبرين أن يفتتح التسجيل مبكراً حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وواصل الاتحاد هجومه وأهدر مهاجمه فهد المولد هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله حمدان الشمراني ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اعتلت العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد البرازيلي رومارينيو أن يسجل هدف السبق بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت العارضة.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه وكاد مهاجمه الصربي بيرجوفيتش أن يفتتح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله المصري أحمد حجازي وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الاوروغوياني مارتن كومبانيا الذي أبعدها بصعوبة.

ولم يتوقف هجوم الاتحاد وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه رومارينيو الذي أهدر هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية منيزة من زميله عبدالرحمن العبود ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 46 نقطة ليبقى في المركز الثالث وبفارق نقطتين مؤقتاً عن الهلال المتصدر ووصيفه الشباب، وارتفع رصيد الباطن الى 29 نقطة ليبقى في المركز 13 مؤقتاً.