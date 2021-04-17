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الهلال يسيطر على مواجهاته أمام الأندية الإماراتية

مباراة سابقة بين الهلال والعين

الهلال يسيطر على مواجهاته أمام الأندية الإماراتية

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الرياض - فيصل الحربي

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يبحث الهلال عن مواصلة تألقه أمام الأندية الإماراتية، حينما يواجه شباب الأهلي على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ويملك الهلال حصيلة مميزة في مبارياته أمام الأندية الإماراتية، حيث قابلهم في 31 مباراة في البطولات الآسيوية، انتصر في 15 مباراة وخسر 6 مباريات وتعادل في 10 مباريات، وسجّل الهلال 48 هدفاً في شباك الأندية الإماراتية وتلقت شباكه 32 هدفاً.

ويعتبر العين أكثر الفرق الإماراتية الذي التقاهم الهلال في المسابقات الآسيوية بواقع 14 مباراة كان نصيب الهلال منها 8 انتصارات وخسر 4 مباريات وتعادلا في مباراتين.

في حين خاض الهلال 9 لقاءات أمام شباب الأهلي الإماراتي كانت جميعها في دوري أبطال آسيا حيث نجح بالفوز في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادلا في 9 مباريات.

وكانت أولى مواجهات الهلال أمام شباب الأهلي في نسخة 2009، حينما وقعا في مجموعةٍ واحدة ونجح الهلال بالفوز ذهاباً 2-1 سجلها الروماني ياسر القحطاني والروماني رادوي، و3-1 إياباً سجلها الليبي طارق التائب ورادوي وياسر القحطاني.

وفي نسخة 2010 تعادل الفريقان ذهاباً بالرياض 1-1 حيث سجل هدف الهلال عيسى المحياني وفاز الهلال إياباً في دبي 3-2 سجلها ياسر القحطاني والسويدي ويلهامسون والكوري لي يونغ بيو.

وفي نسخة 2014 تقابل الفريقان في دور المجموعات وانتهت المباراتان بنتيجة التعادل 2-2 ذهاباً في الرياض وسلبياً إياباً في دبي.

وفي نسخة 2015 التقى الفريقان لأول مرة في الدور نصف النهائي وانتهى لقاء الذهاب بالرياض بالتعادل الإيجابي 1-1، في حين انتهى لقاء الإياب بفوز شباب الأهلي 3-2 ليتأهل للنهائي.

آخر مواجهات الفريقين كانت في النسخة الماضية حيث تقابل الفريقان ذهاباً في دبي وفاز الهلال 2-1، في حين أن لقاء الإياب ألغي بسبب عدم اكتمال نصاب لاعبي الهلال القانوني لخوض اللقاء بسبب الغيابات الكبيرة في صفوفه جراء تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه والذي تسبب في استبعاده من البطولة.

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