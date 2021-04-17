الهلال يواجه شباب الأهلي بحثاً عن التعويض

يسعى الهلال السعودي لاستعادة توازنه وتحقيق فوزه الأول، حينما يواجه شباب الأهلي الإماراتي على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا. وأهدر الهلال نقطتين ثمينتين في مواجهته الأولى بعد تعادله المفاجئ أمام أجمك الأوزبكي 2-2.

ويبحث الهلال عن تحقيق فوزه الأول في هذه النسخة، والذي سيكون على أحد أبرز منافسيه على خطف بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي.

ويأمل البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الهلال في أن يعيد فريقه إلى دائرة الانتصارات، لاسيما بعد المستويات المتواضعة التي قدمها فريقه حينما خسر من اتحاد جدة 2-صفر في دوري كأس محمد بن سلمان وتعادله أمام أجمك الأوزبكي 2-2 في مباراته الآسيوية الأولى.

ويعاني البرازيلي ميكالي من أزمة الإصابات التي ضربت الفريق، حيث لا تزال مشاركة الثلاثي الكوري جانغ هيون سو والبيروفي كاريليو والأرجنتيني لوسيانو فييتو محل شك بعد تعرضهم للإصابة في لقاء أجمك الماضي.

وفي المقابل يبحث شباب الأهلي عن إيقاف تفوق الهلال عليه وتحقيق فوزٍ يعطيه دفعة معنوية للمنافسة على خطف بطاقة التأهل. وأهدر شباب الأهلي نقطتين ثمينتين بعد تعادله في مواجهته الأولى سلبياً أمام فولاذ الايراني الذي تأهل لدور المجموعات بعد فوزه الكبير على العين الإماراتي 4-صفر.

ويدخل الإماراتي مهدي علي مدرب شباب الأهلي المباراة بنفس التشكيلة التي خاضت لقاء فولاذ الماضي، حيث سيغيب فقط الأوزبكي ماشاريبوف بسبب الإيقاف، حيث تبقى له مباراة وحيدة.

ونجح مهدي علي في إعادة توهج فريقه بعد تعيينه في ديسمبر الماضي خلفاً للإسباني جيرار زاراغوسا الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

وحقق مهدي علي نتائج مميزة مع الفريق في الدوري الإماراتي، بالإضافة إلى تتويجه بلقبين هما كأس السوبر في يناير الماضي حينما انتصر على الشارقة 1-صفر، وكأس الخليج العربي بعد انتصاره بركلات الترجيح أمام النصر الأسبوع الماضي.