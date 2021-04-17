.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تعادل مثير بين توتنهام وإيفرتون

من المباراة

تعادل مثير بين توتنهام وإيفرتون

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

سجل النجم هاري كين ثنائية أنقذ بها توتنهام من الهزيمة أمام مضيفه إيفرتون حيث تعادل الفريقان 2 - 2 اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع توتنهام رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع مقابل 49 نقطة لإيفرتون في المركز الثامن. وافتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 27 ثم تعادل إيفرتون بهدف للاعب غيلفي سيغوردسون من ضربة جزاء في الدقيقة 31 . بعدها تقدم إيفرتون بالهدف الثاني لسيغوردسون في الدقيقة 62 لكن هاري كين سجل هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 68 .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ضجة في مصر.. ضجة في مصر.. "توك توك" يسير بجانب قطار
حادثة مروعة بالرياض.. أسد يهاجم صاحبه ويرديه قتيلاً حادثة مروعة بالرياض.. أسد يهاجم صاحبه ويرديه قتيلاً
الأكثر قراءة
ريال مدريد يكافئ بنزيمة ريال مدريد يكافئ بنزيمة
أهلي جدة يخسر بخماسية أمام الاستقلال في دوري أبطال آسيا أهلي جدة يخسر بخماسية أمام الاستقلال في دوري أبطال آسيا
مويز: لا أصدق أننا ننافس على مقعد مؤهل لـ مويز: لا أصدق أننا ننافس على مقعد مؤهل لـ"الأبطال"
لابورتا يقدم عرضه إلى ميسي.. ويحفزه بنجم لابورتا يقدم عرضه إلى ميسي.. ويحفزه بنجم "واعد"
أجمك يفرض التعادل على الهلال.. وينتزع منه نقطة تاريخية أجمك يفرض التعادل على الهلال.. وينتزع منه نقطة تاريخية
"فيفا" يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة تخطط لمنع تحول أفغانستان إلى قاعدة إرهابية.. كيف؟
الولايات المتحدة تخطط لمنع تحول أفغانستان إلى قاعدة إرهابية.. كيف؟
اكتشف المزيد