تعادل مثير بين توتنهام وإيفرتون

سجل النجم هاري كين ثنائية أنقذ بها توتنهام من الهزيمة أمام مضيفه إيفرتون حيث تعادل الفريقان 2 - 2 اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع توتنهام رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع مقابل 49 نقطة لإيفرتون في المركز الثامن. وافتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 27 ثم تعادل إيفرتون بهدف للاعب غيلفي سيغوردسون من ضربة جزاء في الدقيقة 31 . بعدها تقدم إيفرتون بالهدف الثاني لسيغوردسون في الدقيقة 62 لكن هاري كين سجل هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 68 .