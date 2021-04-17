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فليك يعلن رحيله عن بايرن ميونخ نهاية الموسم

المدرب الألماني تولى تدريب بايرن الموسم الماضي

فليك يعلن رحيله عن بايرن ميونخ نهاية الموسم

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فولفسبورغ - رويترز

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قال هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ يوم السبت إنه أبلغ مسؤولي النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم برغبته في الرحيل بنهاية الموسم.

وأبلغ فليك محطة سكاي التلفزيونية بعد الفوز 3-2 على مضيفه فولفسبورغ "قلت للفريق اليوم إنني أبلغت النادي الأسبوع الماضي برغبتي في الرحيل بنهاية الموسم".

وقاد فليك بايرن لستة ألقاب في آخر عشرة أشهر ويتقدم الفريق في صدارة الدوري بفارق سبع نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيغ ثاني الترتيب قبل خمس جولات من النهاية واقترب من تمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للعام التاسع على التوالي.

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