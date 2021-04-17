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توخيل يسمح للاعبي تشيلسي بمناقشته عن التعاقدات

المدرب الألماني يتوسط اللاعبين

توخيل يسمح للاعبي تشيلسي بمناقشته عن التعاقدات

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لندن - رويترز

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قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إنه منفتح على الحديث مع كبار اللاعبين بالنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشأن تدعيم الفريق في المستقبل.

ورغم قيود الإنفاق في معظم الأندية بسبب التأثير المالي لأزمة كوفيد-19 أنفق تشيلسي أكثر من أي ناد إنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية للتعاقد مع كاي هافيرتز وتيمو فيرنر وبن تشيلويل وحكيم زياش وإدوارد ميندي.

لكنه أقال المدرب فرانك لامبارد أسطورة النادي بعد خمس هزائم في ثماني مباريات بالدوري وعين توخيل في يناير الماضي وقال المدرب الألماني إنه من الممكن اتباع نهج مختلف يخص التعاقدات في الموسم المقبل.

وأبلغ توخيل الصحفيين قبل مواجهة مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي اليوم السبت "ذات مرة تحدثت إلى سائق في ألمانيا وقال لي إنه عند البحث عن موسيقي جديد ربما تختار ثلاثة لكن الرأي الأخير للفرقة الموسيقية، هذا منطقي تماما لأنهم سيلعبون مع شخص جديد وأنا جريء بما يكفي للتفكير في قيمة هذا في التعاقدات".

وأشار إلى أنه من الأساليب المستقبلية أن يحدد النادي أهدافه في سوق الانتقالات قبل أن يقرر القائد واللاعبون الكبار اختياراتهم لتدعيم الفريق.

وتحت قيادة توخيل صعد تشيلسي للمركز الخامس في الدوري وتأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا حيث يواجه ريال مدريد في لقاء الذهاب في وقت لاحق هذا الشهر.

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