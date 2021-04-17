رابطة الدوري الأميركي: توجد مخالفات في صفقة ماتويدي

قالت رابطة دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم إن نادي إنتر ميامي ارتكب بعض المخالفات المتعلقة بميزانية الرواتب وقواعد المسابقة عند تعاقده في العام الماضي مع لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي.

وأشارت الرابطة إلى أن النادي ربما يتعرض لبعض العقوبات جراء ذلك، وتعاقد النادي، الذي يملكه ديفيد بيكام مع شركاء آخرين، مع ماتويدي في صفقة انتقال مجاني بعد تركه يوفنتوس بطل إيطاليا في أغسطس الماضي. وقالت الرابطة في الشهر الماضي إنها ستحقق رسميا في الصفقة.

وقالت الرابطة في بيان أمس الجمعة "خلصت الرابطة إلى أن إنتر ميامي لم يلتزم بقواعد المسابقة الخاصة بميزانيات الرواتب في عام 2020"، واشارت الرابطة إلى أن راتب ماتويدي تجاوز السقف المحدد للفئة التي وضعه النادي فيها عند التعاقد معه. وأكدت الرابطة أنها بصدد الانتهاء من التحقيقات وستعلن قريبا النتائج والقرارات.

وتوج ماتويدي (33 عاما) بثلاثة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإيطالي مع يوفنتوس منذ انضمامه في 2017 كما خاض أكثر من 200 مباراة مع باريس سان جيرمان وفاز معه بأربعة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وفاز ماتويدي بكأس العالم مع فرنسا عام 2018 في روسيا وشارك في المباراة النهائية خلال الانتصار 4-2 على كرواتيا في العاصمة موسكو.