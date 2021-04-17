رسمياً.. صعود نوريتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

انتزع نوريتش سيتي بطاقة الترقي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل خمس جولات على نهاية دوري الدرجة الثانية اليوم السبت بعد فشل منافسيه برنتفورد وسوانزي سيتي في تحقيق الانتصار، ليضمن فريق المدرب دانييل فاركه المتصدر التأهل تلقائيا.

وعاد نوريتش على الفور إلى الأضواء بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري الممتاز في موسم 2019-2020. وقدم نوريتش موسما رائعا ويتصدر ترتيب الدرجة الثانية برصيد 90 نقطة من 41 مباراة.

ويستطيع واتفورد فقط، صاحب المركز الثاني حاليا بفارق ثماني نقاط، حرمان نوريتش من تحقيق لقب الدرجة الثانية.

وقد يقطع نوريتش، الذي لم يخسر في آخر 13 مباراة، خطوة أخرى نحو اللقب عندما يواجه بورنموث في وقت لاحق اليوم السبت.