.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رسمياً.. صعود نوريتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

نوريتش خلال مباراة سابقة

رسمياً.. صعود نوريتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

متابع الغاء المتابعة

نوريتش - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انتزع نوريتش سيتي بطاقة الترقي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل خمس جولات على نهاية دوري الدرجة الثانية اليوم السبت بعد فشل منافسيه برنتفورد وسوانزي سيتي في تحقيق الانتصار، ليضمن فريق المدرب دانييل فاركه المتصدر التأهل تلقائيا.

وعاد نوريتش على الفور إلى الأضواء بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري الممتاز في موسم 2019-2020. وقدم نوريتش موسما رائعا ويتصدر ترتيب الدرجة الثانية برصيد 90 نقطة من 41 مباراة.

ويستطيع واتفورد فقط، صاحب المركز الثاني حاليا بفارق ثماني نقاط، حرمان نوريتش من تحقيق لقب الدرجة الثانية.

وقد يقطع نوريتش، الذي لم يخسر في آخر 13 مباراة، خطوة أخرى نحو اللقب عندما يواجه بورنموث في وقت لاحق اليوم السبت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو مسرب أشعل مواقع التواصل.. صحون طائرة في السماء فيديو مسرب أشعل مواقع التواصل.. صحون طائرة في السماء
مرض خطير نقلته ملكة بريطانيا.. قتل عددا من أمراء أوروبا مرض خطير نقلته ملكة بريطانيا.. قتل عددا من أمراء أوروبا
الأكثر قراءة
مويز: لا أصدق أننا ننافس على مقعد مؤهل لـ مويز: لا أصدق أننا ننافس على مقعد مؤهل لـ"الأبطال"
ريال مدريد يكافئ بنزيمة ريال مدريد يكافئ بنزيمة
"فيفا" يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو
لابورتا يقدم عرضه إلى ميسي.. ويحفزه بنجم لابورتا يقدم عرضه إلى ميسي.. ويحفزه بنجم "واعد"
برشلونة يسعى للانتقام.. وبلباو إلى برشلونة يسعى للانتقام.. وبلباو إلى "التتويج" الثاني
غوراديولا يحذر: دي بروين يقترب من قمة مستواه غوراديولا يحذر: دي بروين يقترب من قمة مستواه
قبل أن تذهب
تفاصيل مراسم جنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث
تفاصيل مراسم جنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث
اكتشف المزيد