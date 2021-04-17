غوارديولا: ثقتي في ستيرلنغ "ثابتة"

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يثق في رحيم سترلينغ لكن مهاجم إنجلترا يجب أن يستعيد قمة مستواه ليلعب مباريات أكثر بانتظام مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز سترلينغ 13 هدفا في 41 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم وسط تغييرات غوارديولا للتشكيلة للتأقلم مع الجدول المتكدس بينما أحرز 30 هدفا في 51 مباراة بموسم 2019-2020.

وقال اللاعب البالغ عمره 26 عاما إنه لا يزال يستمتع باللعب في موسم "غريب" حيث يشارك غابرييل جيسوس وفيل فودين ورياض محرز بشكل محدود.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين قبل مواجهة تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي اليوم "الثقة في رحيم ثابتة والسبب الوحيد في أنه يشارك لوقت أقل هو أن غابرييل أو فيل أو رياض في قمة مستواهم، لا يمكنني أن أعطي لاعبين الثقة ويجب أن يكتسبوها بأنفسهم وبالنسبة لي منح الثقة يكون عبر اختيارهم بالتشكيلة".

ورغم تراجع مستواه يتأهب سترلينغ للتتويج بلقب جديد مع سيتي إذ يتمسك بالمنافسة على أربعة ألقاب وقال غوارديولا إن المهاجم لا يزال عنصرا مؤثرا "لعب رحيم دورا بارزا في عدد الألقاب والأرقام القياسية التي حققناها في هذه السنوات".