مورينيو: لا أبالي بحديث بوغبا عني

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إنه لا يبالي على الإطلاق بانتقادات بول بوغبا لاعبه السابق في مانشستر يونايتد بشأن طريقته في إدارة اللاعبين.

وقال لاعب وسط فرنسا إن مورينيو معروف بتجاهل لاعبين بعد إجلاسهم بمقاعد البدلاء على عكس مدرب يونايتد الحالي أولي غونار سولشاير الذي لا يتجاهل أي لاعب.

وأقيل مورينيو من تدريب يونايتد في ديسمبر كانون الأول 2018 بعد أسوأ بداية موسم خلال 28 عاما واستبدل بسولشاير الذي عين مدربا مؤقتا قبل تثبيته بالمنصب.

وسُلط الضوء في الأشهر الأخيرة لمورينيو في أولد ترافورد على انقطاع العلاقات مع لاعبين مثل أغلى لاعب في تاريخ النادي بوغبا والذي جرده من دور نائب القائد.

وأبلغ مورينيو محطة سكاي سبورتس عقب التعادل 2-2 مع إيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الجمعة "أود أن أقول إنني لا أبالي على الإطلاق بما يقول ولست منشغلا أبدا". وجاءت تعليقات بوغبا عقب الفوز 3-1 على توتنهام الأسبوع الماضي. ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 50 نقطة من 32 مباراة وسيواجه ساوثامبتون يوم الأربعاء.