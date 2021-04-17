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ميكالي: آمل تعافي المصابين.. ونلعب للفوز

من المؤتمر

ميكالي: آمل تعافي المصابين.. ونلعب للفوز

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العربية.نت

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قال البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب نادي الهلال إنه يأمل تعافي لاعبيه المصابين قبل مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي يوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وأوضح ميكالي خلال المؤتمر الصحفي يوم السبت: الثلاثي جانغ وكاريو وفييتو في العيادة الطبية وأجريت لهم الاختبارات وهم في طور الاسترجاع، وخروجهم عن المباراة الماضية كان بسبب الإصابة، وننتظر الإشارة من الجهاز الطبي لمعرفة جاهزيتهم من عدمها للمشاركة في لقاء الغد".

وأضاف: مواجهة الغد صعبة، وهي استمرار للمواجهات الصعبة في البطولة، وكل فرق هذه المجموعة متقاربة المستوى".

وواصل: كل مباراة مختلفة عن الأخرى ولدينا مختصون في الجانب البدني وسنشرك اللاعب الأجهز فنيًا وبدنيًا، وسوف ندخل هذه المباراة من أجل الانتصار وتحقيق الثلاث نقاط من أجل تحقيق هدفنا بالتأهل".

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