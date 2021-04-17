نيوكاسل يرفض التعثر ويهزم وست هام

حقق فريق نيوكاسل انتصارا مثيرا أمام وست هام وتغلب عليه 3 - 2 اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد وست هام عند 55 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم نيوكاسل بهدف سجله عيسى ديوب لاعب وست هام بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36، ثم أضاف جولينتون الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 41 .

وفي الشوط الثاني، تعادل وست هام بهدفين سجلهما عيسى ديوب وجيسي لينغارد في الدقيقتين 73 و80، لكن نيوكاسل حسم المباراة لصالحه بهدف سجله جوزيف ويلوك في الدقيقة 82. وعانى وست هام من النقص العددي في صفوفه بعد طرد كريغ داوسون في الدقيقة 36 إثر حصوله على الإنذار الثاني.