أرسنال يرفض الخسارة ويتعادل مع فولهام بهدف قاتل

حرم نظام (فار) فريق فولهام من مواصلة مفاجآته أمام الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم ، وتلقت شباك الفريق هدف التعادل 1 - 1 أمام جاره ومضيفه أرسنال في الوقت بدل الضائع من مباراته اليوم الأحد في المرحلة الـ32 من المسابقة.

وكاد فولهام يعزز آماله في الهروب من منطقة المهددين بالهبوط في مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي ؛ ولكنه فقد نقطتين في الوقت بدل الضائع من المباراة ليرفع رصيده إلى 27 نقطة فقط في المركز الثامن عشر بفارق ست نقاط خلف برايتون وبيرنلي.

وأفلت أرسنال من الهزيمة في الوقت القاتل لكنه تلقى صدمة جديدة أضعفت آماله في المشاركة أوروبيا بالموسم المقبل ؛ حيث رفع رصيده عند 46 نقطة فقط في المركز التاسع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، الذي ظل قائما بين الفريقين حتى سجل جوش ماجا هدف التقدم لفولهام من ضربة جزاء في الدقيقة 59 ، وأحرز إدوارد نيكيتاه هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واحتاج الحكم إلى مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) قبل احتساب هدف التعادل لأرسنال. والنقطة هي الأولى لفولهام في المسابقة بعد أربع هزائم متتالية ، كما أنها الأولى للفريق منذ أن حقق الفوز على ليفربول حامل لقب البطولة في عقر داره 1 - صفر في السابع من مارس الماضي. وكان فولهام في طريقه لتحقيق انتصاره الرابع خارج ملعبه في المسابقة ولكنه فقد الفوز في الوقت القاتل.

وكان الفريق حقق من قبل انتصارين على مضيفيه ليستر سيتي وإيفرتون إضافة للفوز على ليفربول في عقر داره فيما جاء الانتصاران الآخران على ملعبه في مواجهة ويست بروميتش ألبيون وشيفيلد يونايتد.