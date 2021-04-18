إشبيليه يعبر ريال سوسييداد ويزاحم ثلاثي الصدارة

واصل إشبيليه مطاردته لبرشلونة على المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الثمين 2 - 1 على مضيفه ريال سوسييداد، اليوم الأحد، في افتتاح المرحلة الـ33 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضاً فوز أوساسونا على إلتشي 2 - صفر.

وقلب إشبيليه تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 - 1 ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، ووسع إشبيليه الفارق مع ريال سوسييداد صاحب المركز الخامس، والذي تجمد رصيده عند 47 نقطة. واقترب إشبيليه بهذا خطوة كبيرة من ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتقدم سوسييداد بهدف مبكر للغاية سجله كارلوس فيرنانديز في الدقيقة الخامسة ورد إشبيليه بهدفين سجلهما فيرناندو ريجس ويوسف النصيري في الدقيقتين 22 و24.

وتغلب أوساسونا على إلتشي بهدفين نظيفين سجلهما إنريكي بارخا في الدقيقة 38 ودييجو جونزاليس بولانكو لاعب إلتشي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68.