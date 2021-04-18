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دورتموند يقسو على فيردر بريمن برباعية

رفع هالاند رصيده إلى 23 هدفا

دورتموند يقسو على فيردر بريمن برباعية

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برلين - د ب أ

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عاد المهاجم النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند لممارسة هوايته في هز الشباك، وقاد فريقه بوروسيا دورتموند إلى فوز ثمين وكبير 4 - 1 على فيردر بريمن اليوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وقلب دورتموند تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 4 - 1 على بريمن ليرفع رصيده إلى 49 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس. وتجمد رصيد بريمن عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي.

وتقدم بريمن بهدف مبكر سجله ميلوت راشيكا في الدقيقة 14، ورد دورتموند بثلاثية في الشوط الأول سجلها جيوفاني ريينا في الدقيقة 29 وهالاند في الدقيقتين 34 من ضربة جزاء و38. وفي الشوط الثاني، سجل ماتس هوملز الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 87. ورفع هالاند رصيده إلى 23 هدفا في الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم ليقتسم مع أندريه سيلفا مهاجم إنتراخت فرانكفورت المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة التي يتصدرها البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ برصيد 35 هدفا.

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