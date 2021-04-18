سولشاير: بوغبا لن يتأثر بـ "الوثائقي"

يثق أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن لاعبه بول بوغبا لن يتأثر بالأضواء الإضافية المسلطة عليه عن طريق فيلم وثائقي عن حياته، وقال إن تركيز اللاعب الفرنسي ينصب بشكل كامل على مساعدة زملائه على الفوز بالمباريات.

ومن المنتظر أن يكون بوغبا الفائز بكأس العالم، والمنتقل إلى يونايتد من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في 2016، هو محور فيلم وثائقي سيصدر في 2022.

وقال سولشاير للصحافيين عند سؤاله عن تأثير الفيلم "بول تحت الأضواء منذ حتى بدء مسيرته في يونايتد، لذا لا أرى مشكلة في ذلك. تركيز بول الأساسي هو تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه في مسيرته. إنه يريد أن يصبح أفضل لاعب ممكن ويريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب. لقد فاز بالفعل بكأس العالم وأرى أن تركيزه الآن ينصب على الفوز وتقديم أفضل مستوياته مع كرة القدم. أعرف شخصيته. إنه مفعم بالحيوية ويستمد الطاقة من إسعاد الآخرين، لكن تركيزه الأساسي سيتعلق باستمرار بالفوز بالمباريات لنا".

وسجل بوغبا، الذي يرتبط بعقد حتى 2022، ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة أهداف في الدوري خلال هذا الموسم الذي ابتلي فيه بالإصابات. ويستضيف يونايتد، صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز برصيد 63 نقطة من 31 مباراة، منافسه بيرنلي اليوم الأحد. وبلغ يونايتد أيضا الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي، حيث سيواجه روما الإيطالي هذا الشهر.