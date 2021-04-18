.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فوز صعب لميلان على جنوى

فرحة الهدف الأول

فوز صعب لميلان على جنوى

متابع الغاء المتابعة

روما - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أنقذت النيران الصديقة فريق ميلان من كمين ضيفه جنوى بفوز ثمين وصعب 2 - 1 اليوم الأحد في المرحلة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف جاره انتر ميلان متصدر جدول المسابقة ، والذي يحل ضيفا اليوم على نابولي في مباراة أخرى بنفس المرحلة. وتجمد رصيد جنوى عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1؛ حيث بادر ميلان بهز الشباك عن طريق آنتي ريبيتش في الدقيقة 13، وتعادل جنوى بهدف سجله ماتيا ديسترو في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني ، منح جانلوكا سكاماكا مهاجم جنوى هدف التقدم لميلان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما الذي حدث لأميركي ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟
لمواجهة كورونا.. نصائح غذائية لتقوية مناعة الصائمين لمواجهة كورونا.. نصائح غذائية لتقوية مناعة الصائمين
الأكثر قراءة
إصابة كين تربك توتنهام قبل النهائي إصابة كين تربك توتنهام قبل النهائي
تسديدة زياش تقصي سيتي وتنقل تشيلسي إلى نهائي الكأس تسديدة زياش تقصي سيتي وتنقل تشيلسي إلى نهائي الكأس
مينيزيس يبدأ مشواره مع النصر بفوز لافت على السد مينيزيس يبدأ مشواره مع النصر بفوز لافت على السد
زيدان: لست مدرباً سيئاً زيدان: لست مدرباً سيئاً
ميسي ينهي صيام برشلونة عن البطولات ويقوده للفوز بكأس الملك ميسي ينهي صيام برشلونة عن البطولات ويقوده للفوز بكأس الملك
الهلال يسيطر على مواجهاته أمام الأندية الإماراتية الهلال يسيطر على مواجهاته أمام الأندية الإماراتية
قبل أن تذهب
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
75% من شباب تركيا يفضلون الهجرة لتردي الاقتصاد وتراجع الحريات
اكتشف المزيد