فوز صعب لميلان على جنوى

أنقذت النيران الصديقة فريق ميلان من كمين ضيفه جنوى بفوز ثمين وصعب 2 - 1 اليوم الأحد في المرحلة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف جاره انتر ميلان متصدر جدول المسابقة ، والذي يحل ضيفا اليوم على نابولي في مباراة أخرى بنفس المرحلة. وتجمد رصيد جنوى عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1؛ حيث بادر ميلان بهز الشباك عن طريق آنتي ريبيتش في الدقيقة 13، وتعادل جنوى بهدف سجله ماتيا ديسترو في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني ، منح جانلوكا سكاماكا مهاجم جنوى هدف التقدم لميلان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68.