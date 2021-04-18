ناغلسمان لا "يشغل" نفسه بأخبار بايرن ميونخ

علق المدير الفني لنادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، يوليان ناغلسمان، على احتمال انتقاله لتدريب بايرن ميونخ بعد إعلان مدربه هانزي فليك أمس السبت اعتزامه الرحيل في نهاية الموسم، لكن تعليق ناغلسمان خلا من إعلان التزام صريح تجاه ناديه الحالي.

وقال ناغلسمان اليوم الأحد:" ليس هناك وضع جديد، فلم تكن هناك محادثات كما لم يكن هناك عرض، وأشرت مرارا إلى وجود عقد وأشرت إلى عدم وجود اختلافات". يذكر أن عقد ناغلسمان مع لايبزيغ يستمر حتى 2023 وليس في العقد بند للتخارج.

وأكد ناغلسمان، 33 عاما، أنه لا يرغب في أن يشغل نفسه بسيناريو قدوم عرض محتمل من بايرن "لا أراه الطريق الصحيح أن يعطي مدرب لنفسه أهمية أكثر مما هي عليه فعليا، كما أنني أرى أن من الخطأ أن تجلس وتقول ماذا يحدث لو، كما أنني لا يمكن أن أجلس وأقول غدا سأنهي علاقتي مع لينا جيركه (عارضة الأزياء ومقدمة التلفزيون) لأنني لم ألتق بها أبدا، فلم يكن هناك شيء وليس هناك شيء".

كان فليك أعلن أمس بعد مباراة فريقه أمام فولفسبورغ اعتزامه الرحيل عن بايرن بنهاية الموسم الحالي وإنهاء عقده المستمر حتى 2023 بشكل مبكر.

ويعتبر ناغلسمان المرشح الأبرز لخلافة فليك لكن مسؤولي لايبزيغ أكدوا مرارا في الفترة الأخيرة أن ناغلسمان لا يعتزم الرحيل عن النادي، وعلق قائلا: الأمر لا يزال على نفس حاله وهو أنني لن أبدأ حربا مع صاحب عملي".