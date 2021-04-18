"صمت" في بايرن ميونخ بعد قرار فليك

التزم نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم الصمت عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأحد ، حيال إعلان مدربه هانزي فليك عن رغبته في الرحيل ومطالبته لإدارة النادي بفسخ عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

ولم ينقل الموقع الرسمي لبايرن تصريحات فليك عقب الفوز على ملعب فولفسبورغ 3 - 2 أمس السبت والاقتراب خطوة جديدة من اللقب التاسع على التوالي في البوندسليغا، ولم يتم بث تسجيل للمؤتمر الصحافي للمباراة أو ردود فعل مسؤولي النادي.

وينبغي على هيربرت هاينر رئيس بايرن وكارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس الإدارة، والآخرون اتخاذ القرار بشأن حسم طلب فليك بالرحيل في نهاية الموسم وتحريره من عقده الممتد حتى 2023، وحال الموافقة على هذه الخطوة فينبغي إيجاد الخليفة المناسب للرجل الذي قاد الفريق للفوز بستة ألقاب في الموسم الماضي بجانب الاقتراب كثيرا من لقب البوندسليغا هذا الموسم. ويبدو أن بايرن لن يكون لديه أي خيار سوى السماح برحيل فليك عقب نهاية المباريات الخمس الأخيرة من الموسم.

ورفض فليك الخوض في التفاصيل لكن تردد أن العنصر الأبرز في قراره يرجع إلى خلافه مع عضو مجلس الإدارة والمسؤول الرياضي حسن صالح حميديتش.