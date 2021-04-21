النصر يهدر نقطتين أمام فولاذ.. ويبقى متصدراً

أهدر النصر السعودي نقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام فولاذ الإيراني 1-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في حين حقق السد القطري فوزه الاول بالمسابقة بعد انتصاره على الوحدات الأردني 3-1، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وشهدت المباراة أفضلية النصر الذي فرض سيطرته في حين أعتمد فريق فولاذ على إغلاق المناطق الدفاعية واللعب على الهجمات المرتدة والتي لم تشكل خطراً كبيراً على مرمى الحارس وليد عبدالله.

وسنحت للنصر فرصة محققة في الشوط الاول لمهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله سامي النجعي إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه عبدالفتاح عسيري أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محسن فروزان الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق فولاذ من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 52 والذي تكفل بتسجيله مدافع النصر عبدالاله العمري بالخطأ في مرماه.

وحاول النصر العودة سريعاً وكاد مدافعه عبدالله مادو أن يسجل هدف التعادل حينما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي بيتروس وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الايراني محسن فروزان الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 69 تمكن البرازيلي بيتروس لاعب النصر من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله سامي النجعي ليسدد الكرة بذكاء في شباك فولاذ الايراني.

وكثّف النصر هجومه وسنحت فرصة محققة للاعبه عبدالفتاح عسيري الذي تلاعب بالدفاع الإيراني وواجه المرمى وسدد الكرة إلا أنها وصلت ليد الحارس محسن فروزان.

وحاول النصر تسجيل الهدف الثاني إلا أنه لم ينجح في هز شباك فولاذ الايراني لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض حقق السد فوزه الاول بالمسابقة بعد انتصاره على الوحدات الأردني 3-1.

ونجح السد بتسجيل أهدافه الثلاث في الشوط الأول عن طريق مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح عند الدقيقة 2 ومدافعه خوخي بوعلام عند الدقيقة 9 وحسن الهيدوس عند الدقيقة 26، وسجّل هدف الوحدات الوحيد لاعبه أحمد سمير عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 63.

وبهذه النتيجة يتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق الاهداف عن فولاذ الايراني صاحب المركز الثاني، ويحتل السد القطري المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في حين يتذيل الوحدات الاردني الترتيب برصيد نقطة وحيدة.