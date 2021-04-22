برشلونة يؤكد: عدم الانضمام لدوري السوبر خطأ تاريخي

برر برشلونة انضمامه إلى دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بأنها "فرصة تاريخية" لضمان الاستقرار المالي باللعبة مضيفا أنه لا يزال ملتزما بالمشروع رغم قفز أندية أخرى من المركب.

وقال النادي الكتالوني في بيان اليوم الخميس أن المشروع يتطلب مزيدا من التحليل وربما يحتاج لنظام مختلف لكنه استبعد السير على نهج منافسه المحلي أتلتيكو مدريد وستة أندية انجليزية بالانسحاب.

وقال في بيان "بالنظر إلى رد الفعل العام على المشروع لا شك أن برشلونة يقدر كثيرا الحاجة إلى تحليل عميق لأسباب رد الفعل وهذا يحتاج للوقت والهدوء اللازم لتجنب أي إجراء متهور".

وانسحبت أندية مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام هوتسبير من المشروع يوم الثلاثاء والتحق بهم أتليتيكو يوم الأربعاء كما أقر يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان بفشل الخطة.

ورفض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اعتبار المشروع ميتا بينما قال جوان لابورتا رئيس برشلونة في وقت سابق إن دوري السوبر ضروري لكنه منفتح على الحوار مع الاتحاد الأوروبي "يويفا".

ويعاني برشلونة من أزمة مالية عميقة رغم أنه النادي الأعلى قيمة في العالم وأحد الأندية الأكبر دخلا. وتابع برشلونة في بيانه "قرار المشاركة في المسابقة اتخذ عن قناعة وتجاهل هذه الفرصة سيكون خطأ تاريخيا وبصفتنا من أندية الصفوة في العالم هدفنا دائما أن نكون في المقدمة".