قبل اجتماع يويفا.. تشيفرين يهدد الأندية "المتمردة"

حذر ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأندية المتمردة من عواقب محاولة لم يكتب لها النجاح لتأسيس دوري السوبر الأوروبي، وقال إن مالكي الأندية الكبرى قد يدفعون ثمنا أكبر.

وأدت المحاولة الفاشلة لتأسيس بطولة مغلقة لمنافسة دوري أبطال أوروبا إلى تعزيز موقف تشيفرين على رأس الاتحاد الأوروبي للعبة.

وقال تشيفرين لمحطة بوب تي.في التلفزيونية السلوفينية "ستبقى أبواب اليويفا مفتوحة وفي نفس الوقت سيتحمل الجميع عواقب أفعالهم". وتعقد اللجنة التنفيذية في اليويفا اجتماعا يوم الجمعة.

وقال تشيفرين "أتوقع حدوث المزيد بحلول يوم الجمعة. صدقوني أي شخص يقول إنه هادئ تماما في هذا الموقف لا يقول الحقيقة، تلقيت دعما عبر الرسائل النصية القصيرة من جميع الأندية في أوروبا تقريبا. لذا نتوقع الآن أن يدرك الجميع هذا الخطأ ويتحملون العواقب".

ورغم أن تشيفرين لم يوضح الثمن الذي ربما تدفعه هذه الأندية فانه قال إن مواجهة ريال مدريد في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام تشيلسي لن تتأثر على الأرجح بأزمة دوري السوبر بسبب تعقيدات حقوق البث.