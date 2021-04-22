.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قبل اجتماع يويفا.. تشيفرين يهدد الأندية "المتمردة"

رئيس يويفا

قبل اجتماع يويفا.. تشيفرين يهدد الأندية "المتمردة"

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

حذر ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأندية المتمردة من عواقب محاولة لم يكتب لها النجاح لتأسيس دوري السوبر الأوروبي، وقال إن مالكي الأندية الكبرى قد يدفعون ثمنا أكبر.

وأدت المحاولة الفاشلة لتأسيس بطولة مغلقة لمنافسة دوري أبطال أوروبا إلى تعزيز موقف تشيفرين على رأس الاتحاد الأوروبي للعبة.

وقال تشيفرين لمحطة بوب تي.في التلفزيونية السلوفينية "ستبقى أبواب اليويفا مفتوحة وفي نفس الوقت سيتحمل الجميع عواقب أفعالهم". وتعقد اللجنة التنفيذية في اليويفا اجتماعا يوم الجمعة.

وقال تشيفرين "أتوقع حدوث المزيد بحلول يوم الجمعة. صدقوني أي شخص يقول إنه هادئ تماما في هذا الموقف لا يقول الحقيقة، تلقيت دعما عبر الرسائل النصية القصيرة من جميع الأندية في أوروبا تقريبا. لذا نتوقع الآن أن يدرك الجميع هذا الخطأ ويتحملون العواقب".

ورغم أن تشيفرين لم يوضح الثمن الذي ربما تدفعه هذه الأندية فانه قال إن مواجهة ريال مدريد في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام تشيلسي لن تتأثر على الأرجح بأزمة دوري السوبر بسبب تعقيدات حقوق البث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا يجب أن تحرص على تناول الفواكه المجففة في رمضان؟ لماذا يجب أن تحرص على تناول الفواكه المجففة في رمضان؟
محاكمة الإسباني الذي قتل أمه وشاركه كلبه في أكل لحمها محاكمة الإسباني الذي قتل أمه وشاركه كلبه في أكل لحمها
الأكثر قراءة
صلاح يعلن رفضه لبطولة دوري السوبر الأوروبي صلاح يعلن رفضه لبطولة دوري السوبر الأوروبي
بيريز: الرباعي باقٍ.. ودوري السوبر لم ينته بيريز: الرباعي باقٍ.. ودوري السوبر لم ينته
قرعة أولمبياد طوكيو تضع السعودية ومصر أمام مواجهات صعبة قرعة أولمبياد طوكيو تضع السعودية ومصر أمام مواجهات صعبة
بعد أزمة السوبر.. مالك ليفربول يعتذر إلى الجماهير وكلوب بعد أزمة السوبر.. مالك ليفربول يعتذر إلى الجماهير وكلوب
الاتحاد الإيطالي الاتحاد الإيطالي "يسامح" ثلاثي دوري السوبر الأوروبي
ريال مدريد يهزم قادش ويرتقي إلى الصدارة ريال مدريد يهزم قادش ويرتقي إلى الصدارة
قبل أن تذهب
السعودية تقود خطوات عملية لمواجهة تهديدات المناخ.. تعرف عليها
السعودية تقود خطوات عملية لمواجهة تهديدات المناخ.. تعرف عليها
اكتشف المزيد