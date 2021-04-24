صلاح يكتب تاريخاً جديداً مع ليفربول.. ويتفوق على سواريز

أصبح النجم المصري محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ناديه ليفربول الذي يسجل 20 هدفا وأكثر لثلاث مواسم مختلفة بعدما أحرز في شباك نيوكاسل.

وسجل صلاح هدف فريقه الأول على نيوكاسل لينتهي الشوط بهدف دون رد ويكون صلاح أول لاعب يسجل في ثلاث أعوام مختلفة في 128 عاما بتاريخ النادي الإنجليزي.

وكان صلاح سجل في موسمه الأول، 2017 - 2018، 32 هدفا في الدوري الإنجليزي وتوج حينها بهداف البطولة، وفي الموسم التالي سجل 22 هدفا وتقاسم جائزة الهداف فيما كان الموسم الماضي أقل فتراته تهديفيا مع "الريدز" إذ سجل 19 هدفا في العام الذي عاد فيه الفريق إلى منصة التتويج بالدوري الإنجليزي بعد 30 عاما.

ومنذ قدومه من روما الإيطالي، استطاع صلاح كسر عدة أرقام قياسية والتفوق على عدد من أساطير النادي الأحمر مثل سواريز وروبي فاولر، منها 44 هدفا في موسمه الأول وهو الأكثر في تاريخ الفريق كموسم أول، وتجاوزه أرقام لويس سواريز وكريستيان رونالدو وآلان شيرر بعدد الأهداف للموسم الواحد.