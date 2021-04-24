.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صلاح يكتب تاريخاً جديداً مع ليفربول.. ويتفوق على سواريز

احتفاله بالهدف الوحيد

صلاح يكتب تاريخاً جديداً مع ليفربول.. ويتفوق على سواريز

متابع الغاء المتابعة

دبي - أحمد المصعبي

نشر في: آخر تحديث:

أصبح النجم المصري محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ناديه ليفربول الذي يسجل 20 هدفا وأكثر لثلاث مواسم مختلفة بعدما أحرز في شباك نيوكاسل.

وسجل صلاح هدف فريقه الأول على نيوكاسل لينتهي الشوط بهدف دون رد ويكون صلاح أول لاعب يسجل في ثلاث أعوام مختلفة في 128 عاما بتاريخ النادي الإنجليزي.

وكان صلاح سجل في موسمه الأول، 2017 - 2018، 32 هدفا في الدوري الإنجليزي وتوج حينها بهداف البطولة، وفي الموسم التالي سجل 22 هدفا وتقاسم جائزة الهداف فيما كان الموسم الماضي أقل فتراته تهديفيا مع "الريدز" إذ سجل 19 هدفا في العام الذي عاد فيه الفريق إلى منصة التتويج بالدوري الإنجليزي بعد 30 عاما.

ومنذ قدومه من روما الإيطالي، استطاع صلاح كسر عدة أرقام قياسية والتفوق على عدد من أساطير النادي الأحمر مثل سواريز وروبي فاولر، منها 44 هدفا في موسمه الأول وهو الأكثر في تاريخ الفريق كموسم أول، وتجاوزه أرقام لويس سواريز وكريستيان رونالدو وآلان شيرر بعدد الأهداف للموسم الواحد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عُينت قبل ساعات.. وزيرة تركية بمرمى الانتقادات بسبب طفل عُينت قبل ساعات.. وزيرة تركية بمرمى الانتقادات بسبب طفل
"ماتوا احترقوا".. مشاهد مروعة من قلب مستشفى ابن الخطيب
الأكثر قراءة
صلاح يكتب تاريخاً جديداً مع ليفربول.. ويتفوق على سواريز صلاح يكتب تاريخاً جديداً مع ليفربول.. ويتفوق على سواريز
هزيمة مدوية للهلال أمام استقلول الطاجيكي هزيمة مدوية للهلال أمام استقلول الطاجيكي
رونالدو يبحث عن وسيلة لـ رونالدو يبحث عن وسيلة لـ"الهرب" من يوفنتوس
بيريز عن تشيفرين: حديثه بيريز عن تشيفرين: حديثه "غير لائق".. والأندية ملزمة بعقود
أهلي جدة يهزم الشرطة ويحيي آماله بالتأهل أهلي جدة يهزم الشرطة ويحيي آماله بالتأهل
كلوب: ليفربول لا يستحق المشاركة في دوري الأبطال كلوب: ليفربول لا يستحق المشاركة في دوري الأبطال
قبل أن تذهب
الجيش العراقي يكشف عن آلية تحديد انسحاب القوات الأجنبية
الجيش العراقي يكشف عن آلية تحديد انسحاب القوات الأجنبية
اكتشف المزيد