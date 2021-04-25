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إصابة المدير الفني لمنتخب مصر بكورونا

البدري في تدريب سابق

إصابة المدير الفني لمنتخب مصر بكورونا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - د ب أ

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد، إصابة حسام البدري المدير الفني لمنتخب الفراعنة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد، أن المسحة التي خضع لها حسام البدري بعد إصابة نجلته بفيروس كورونا جاءت إيجابية.

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وأضاف أن البدري يخضع للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات المُتبعة.

من جهة أخرى، أعلن الزمالك متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إصابة لاعبه المخضرم محمد عبد الشافي بفيروس كورونا اليوم السبت.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك لموقع النادي إن عبد الشافي خضع لمسحة طبية بعدما شعر بسوء حالته الصحية وجاءت العينة إيجابية، وسيخضع اللاعب لبروتوكول العلاج الخاص بكوفيد-19.

وسيغيب الظهير الأيسر عبد الشافي عن تشكيلة الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز يوم الاثنين المقبل.

وكان عبد الشافي (35 عاما) قد عاد لتشكيلة الزمالك هذا الشهر بعدما غاب عدة أشهر بسبب الإصابة، لكن يبدو أنه سيغيب مجددا.

ويملك الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة لشغل مركز الظهير الأيسر.

ويتصدر الزمالك الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي حامل اللقب الذي خاض 14 مباراة.

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