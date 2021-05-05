رئيس ميلان يقع ضحية لدوري السوبر الأوروبي

تقدم باولو سكاروني رئيس ميلان يوم الأربعاء باستقالته من منصبه في مجلس رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عقب تورط النادي في المشروع الفاشل لدوري السوبر الأوروبي.

وقال موقع رابطة الدوري على الإنترنت في بيان "قبل باولو دال بينو رئيس رابطة الدوري الإيطالي استقالة سكاروني رئيس ميلان من منصبه كمستشار للرابطة، وشكره على مساهمته القيمة".

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وكان ميلان بين ثلاثة أندية إيطالية شاركت في تأسيس مشروع دوري السوبر إلى جوار إنتر ميلان ويوفنتوس، والذي انهار بعد أيام من إعلانه الشهر الماضي.

ودعت مجموعة من 11 ناديا من دوري الدرجة الأولى في وقت لاحق هذه الأندية الثلاثة لمواجهة عواقب انضمامها للمشروع وذلك في خطاب مشترك إلى دال بينو.

ومع ذلك التقت الأندية العشرين التي تنافس في الدوري اليوم ووافقت بالإجماع على تأجيل أي مناقشة بشأن دوري السوبر للاجتماع المقبل. ووافقوا أيضا على تأجيل التصويت على عروض حقوق البث التلفزيوني الثانية للفترة من 2021-2024.