رينارد: نسعى للفوز ببطولة كأس العرب

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، أهمية بطولة كأس العرب "فيفا" بالنسبة للمنتخب خاصة وأنها تُقام في ظل اقتراب التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 من نهايتها.

وأعرب رينارد في تصريحه لـ"واس" عن سعادته لأن توقيتها مناسب كخطوة مهمة في إعداد الأخضر في مشواره إلى كأس العالم.

مادة اعلانية

وعن الهدف الذي ينشده المنتخب السعودي من كأس العرب، أضاف المدرب الفرنسي أنه سيلقي بكل ثقله في هذه البطولة من أجل الفوز باللقب الثالث للمنتخب السعودي بعد لقبي 1998 و2002، مؤكداً قوة المجموعة التي تضم المغرب والفائز من الأردن وجنوب السودان أو فلسطين وجزر القمر، مبيناً أن مواجهات قوية تنتظرهم ليس فقط في المجموعة بل في الأدوار التالية من البطولة نظراً لقوة وتاريخ المنتخبات المشاركة في كأس العرب.