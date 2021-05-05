سولشاير: من حق الجماهير الاحتجاج.. لكن "بحضارية"

دعم أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد حق الجماهير في الاعتراض والاحتجاج، لكنه قال إنها بحاجة إلى أن تكون "متحضرة" عقب انتهاك قواعد الأمن في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد الماضي مما أدى لتأجيل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وزادت احتجاجات الجماهير ضد عائلة غليزر، التي بدأت منذ شراء النادي في 2005، منذ تورط يونايتد في المحاولة الفاشلة لتأسيس دوري السوبر الأوروبي. واقتحمت جماهير يونايتد أولد ترافورد يوم الأحد الماضي، واشتبكت مع الشرطة خارج الملعب، حيث أصيب ستة ضباط خلال المظاهرات.

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وقال سولشاير إن غليزر كانوا يعملون على تعزيز تواصلهم مع الجماهير ، وإنه تلقى اعتذارا رسميا من الملاك الأميركيين. وأبلغ سولشاير الصحفيين يوم الأربعاء "يجب أن نستمع إلى صوت الجماهير. لكل شخص الحق في الاحتجاج لكن يجب أن يكون ذلك بطريقة متحضرة. لسوء الحظ عندما تقتحم الجماهير الملعب، ويتعرض ضباط الشرطة لجروح خطيرة تترك أثرا مدى الحياة، فهذه خطوة بعيدة للغاية عن هدف الجماهير. إذن الأمر يتعلق بالاعتداء على الشرطة، ولم يعد يتعلق بإبداء رأي أو اعتراض على شيء ما. تواصلت مع ملاك النادي وتلقيت اعتذارا رسميا. لطالما كانت لدي علاقة جيدة معهم ويستمعون لي. إنهم يستمعون للجماهير ومتأكد أنه سيحدث تواصل أفضل في الفترة القادمة".

وسحق يونايتد ضيفه روما الإيطالي 6-2 في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي في أولد ترافورد، ويأمل سولشار في إبعاد لاعبيه الأحداث المضطربة التي وقعت الأحد الماضي عن أذهانهم والتركيز على بلوغ النهائي.

وقال المدرب النرويجي "سأكون حزينا إذا تعثرت الجهود الجيدة التي قام بها اللاعبون. ينصب تركيزنا الآن على الأداء بشكل جيد والوصول للمباراة النهائية".