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فونسيكا: حان وقت الرحيل.. وأثق في مورينيو

مدرب روما

فونسيكا: حان وقت الرحيل.. وأثق في مورينيو

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روما - رويترز

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اعترف باولو فونسيكا مدرب روما بأن الوقت مناسب لرحيله عن النادي عقب تلقيه تأكيدا يوم الثلاثاء بأن جوزيه مورينيو سيحل محله في نهاية الموسم الحالي.

وأعلن روما المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم فجأة أمس تعيين المدرب البرتغالي مورينيو بعد أكثر من أسبوعين بقليل على إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وبعد ساعات قليلة من تأكيد رحيل فونسيكا بنهاية الموسم.

وقال فونسيكا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "بالنسبة لي، الاحترافية قيمة مقدسة. لدي ذات الدوافع اليوم التي كانت موجودة من اليوم الأول. أريد بذل قصارى جهدي من أجل روما حتى اليوم الأخير. مورينيو مدرب عظيم، كلنا يعرف ذلك، أعتقد أنه سيقوم بعمل رائع. بصراحة أعتقد أن الوقت قد حان للسير في مسار مختلف بعيدا عن روما".

ويلتقي فريق المدرب فونسيكا مع مانشستر يونايتد في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي غدا الخميس في روما، لكنه بحاجة لتعويض الخسارة 6-2 في أولد ترافورد في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وقال فونسيكا "ليس من السهل هزيمة مانشستر يونايتد 4-صفر، لكنني رأيت الكثير من الأشياء تحدث في كرة القدم. أثق في أن كل شيء يمكن أن يحدث".

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