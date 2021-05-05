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"رسالة عنصرية" تتسبب بطرد ليمان من منصبه

الحارس الألماني السابق

"رسالة عنصرية" تتسبب بطرد ليمان من منصبه

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برلين - د ب أ

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خسر ينز ليمان حارس مرمى المنتخب الألماني الأول لكرة القدم سابقا مكانه في المجلس الإشرافي لنادي هيرتا برلين بسبب رسالة نصية عنصرية.

وقال متحدث رسمي باسم مستثمر شالكه لارس فيندهورست يوم الأربعاء إن ليمان لن يصبح بعد الآن مستشارا للشركة، منصب أعطاه حق التواجد في مجلس النادي الألماني.

وتم تعيين ليمان من قبل شركة فيندهورست، ومن ثم في مجلس النادي بدلا من يورغن كلينسمان، المدير الفني السابق للفريق قبل عام. ونشر دينيس أوغو، لاعب ألمانيا السابق، وناقد حالي في شبكة "سكاي"، في وقت سابق رسالة تلقاها من ليمان عبر تطبيق "واتساب" على إنستغرام، حيث سأل فيها ليمان "هل دينيس هو الشخص الأسود الذي اخترته ويمكنه أن يفي بالحصة؟"

واعتذر ليمان عن الرسالة على "تويتر" ولكن كان الضرر قد وقع، كما رحب هيرتا أيضا بعدم تواجده في مجلس إدارة النادي. وقال رئيس النادي فيرنر جاجينباور :"ينأى نادي هيرتا بنفسه من أي شكل من أشكال العنصرية. مثل هذه التصريحات لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع القيم التي يدعمها هيرتا وينشط من أجلها".

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