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انتهاء موسم راموس مع ريال مدريد بسبب الإصابة

مشاركته أمام تشيلسي

انتهاء موسم راموس مع ريال مدريد بسبب الإصابة

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مدريد - رويترز

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ربما انتهت مسيرة القائد سيرجيو راموس مع فريقه ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن أعلن النادي الملكي اليوم السبت إصابة مدافعه المخضرم في عضلات الفخذ الخلفية.

وينتهي عقد راموس الحالي مع عملاق العاصمة الإسبانية في يونيو المقبل، وتأتي هذه الإصابة قبل آخر أربع جولات من الموسم.

وقال ريال مدريد في بيان "كشفت الفحوص التي أجراها القسم الطبي لريال مدريد عن إصابة سيرجيو راموس بالتهاب في عضلات الفخذ الأيسر الخلفية. وسنستمر في تقييم عملية التعافي".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بين فرق الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر وسيلتقي غدا الأحد مع ضيفه إشبيلية صاحب المركز الرابع والفريق السابق لراموس.

وابتلي راموس (35 عاما) بالإصابات في الموسم الحالي لتتقلص مشاركته أساسيا من البداية في الدوري إلى 15 مباراة كما أنه شارك في خمس مباريات فقط في جميع المنافسات خلال 2021.

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