.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

برشلونة وأتلتيكو مدريد يتعادلان ويمنحان الريال "فرصة" الصدارة

من المباراة

برشلونة وأتلتيكو مدريد يتعادلان ويمنحان الريال "فرصة" الصدارة

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

اشتعل الصراع على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تعادل برشلونة مع أتلتيكو مدريد المتصدر سلبيا اليوم السبت ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة، كما رفع برشلونة رصيده إلى 75 نقطة وصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يلتقي إشبيلية غدا الأحد في المرحلة نفسها.

ورغم تفوق برشلونة في الاستحواذ على الكرة خلال الشوط الأول، كان أتلتيكو الأفضل والأخطر هجوميا بشكل واضح وكاد أن يتقدم لكن الحارس مارك أندري تير شتيغن تألق في الدفاع عن شباك برشلونة كما تعاون معه الدفاع في إحباط أكثر من محاولة.

وجاء الشوط الثاني متوازنا بين الفريقين بشكل أكبر، حيث تقاربت نسبة الاستحواذ على الكرة بين الفريقين، كما تبادل الطرفان تقديم المحاولات الهجومية وأضاع كل منهما أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي
أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: "كيرة والجن" حقق حلماً من أحلام عمري
الأكثر قراءة
أنمار الحائلي: لا صفقات جديدة.. وبريوفيتش وحجازي مستمران معنا أنمار الحائلي: لا صفقات جديدة.. وبريوفيتش وحجازي مستمران معنا
تمرد في معسكر منتخب البرازيل بقيادة كاسيميرو تمرد في معسكر منتخب البرازيل بقيادة كاسيميرو
ريجيكامب: وجدت مشاكل كثيرة لدى الأهلي ريجيكامب: وجدت مشاكل كثيرة لدى الأهلي
ريال مدريد يستعيد ريال مدريد يستعيد "سلاحه السري" من إنتر
ميسي يتحسر على التعادل مع تشيلي في ليلة ميسي يتحسر على التعادل مع تشيلي في ليلة "مارادونا"
الاتحاد المصري يكشف مصير صلاح في أولمبياد طوكيو الاتحاد المصري يكشف مصير صلاح في أولمبياد طوكيو
قبل أن تذهب
نتنياهو يهاجم الائتلاف الحاكم: لا أحد في إسرائيل سيصوت لبينيت
نتنياهو يهاجم الائتلاف الحاكم: لا أحد في إسرائيل سيصوت لبينيت
اكتشف المزيد