.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بوتر عن شائعات توتنهام: أركز فقط على برايتون

المدرب الإنجليزي

بوتر عن شائعات توتنهام: أركز فقط على برايتون

متابع الغاء المتابعة

برايتون - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال غراهام بوتر مدرب برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يركز فقط على وظيفته الحالية مع ناديه ولا يهتم بالشائعات والتكهنات التي ترشحه بعضها لتولي تدريب توتنهام هوتسبير اللندني.

وتوقعت تقارير إعلامية في بريطانيا أن يتولى بوتر تدريب توتنهام بعد استغناء الأخير عن مدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو في الشهر الماضي وتعيينه لاعب الوسط السابق رايان ميسون مدربا مؤقتا له حتى نهاية الموسم الحالي. وقال بول باربر الرئيس التنفيذي لبرايتون في وقت سابق إن النادي لا يخطط للاستغناء عن بوتر.

وقبل مباراة برايتون خارج أرضه أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم الأحد قال بوتر "تركيزي منصب على مهمتي هنا.. لا يزال لدينا الكثير من العمل هنا وأنا بالفعل سعيد هنا".

وأكد بوتر أن الشائعات والتكهنات سواء كانت سلبية أو إيجابية هي جزء من مجال كرة القدم في الوقت الحالي. ويحتل برايتون المركز 15 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 37 نقطة وسيضمن استمراره في دوري الكبار في الموسم المقبل إذا فاز على وولفرهامبتون يوم الأحد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي
أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: "كيرة والجن" حقق حلماً من أحلام عمري
الأكثر قراءة
أنمار الحائلي: لا صفقات جديدة.. وبريوفيتش وحجازي مستمران معنا أنمار الحائلي: لا صفقات جديدة.. وبريوفيتش وحجازي مستمران معنا
تمرد في معسكر منتخب البرازيل بقيادة كاسيميرو تمرد في معسكر منتخب البرازيل بقيادة كاسيميرو
ريجيكامب: وجدت مشاكل كثيرة لدى الأهلي ريجيكامب: وجدت مشاكل كثيرة لدى الأهلي
ريال مدريد يستعيد ريال مدريد يستعيد "سلاحه السري" من إنتر
ميسي يتحسر على التعادل مع تشيلي في ليلة ميسي يتحسر على التعادل مع تشيلي في ليلة "مارادونا"
الاتحاد المصري يكشف مصير صلاح في أولمبياد طوكيو الاتحاد المصري يكشف مصير صلاح في أولمبياد طوكيو
قبل أن تذهب
نتنياهو يهاجم الائتلاف الحاكم: لا أحد في إسرائيل سيصوت لبينيت
نتنياهو يهاجم الائتلاف الحاكم: لا أحد في إسرائيل سيصوت لبينيت
اكتشف المزيد