بوتر عن شائعات توتنهام: أركز فقط على برايتون

قال غراهام بوتر مدرب برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يركز فقط على وظيفته الحالية مع ناديه ولا يهتم بالشائعات والتكهنات التي ترشحه بعضها لتولي تدريب توتنهام هوتسبير اللندني.

وتوقعت تقارير إعلامية في بريطانيا أن يتولى بوتر تدريب توتنهام بعد استغناء الأخير عن مدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو في الشهر الماضي وتعيينه لاعب الوسط السابق رايان ميسون مدربا مؤقتا له حتى نهاية الموسم الحالي. وقال بول باربر الرئيس التنفيذي لبرايتون في وقت سابق إن النادي لا يخطط للاستغناء عن بوتر.

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وقبل مباراة برايتون خارج أرضه أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم الأحد قال بوتر "تركيزي منصب على مهمتي هنا.. لا يزال لدينا الكثير من العمل هنا وأنا بالفعل سعيد هنا".

وأكد بوتر أن الشائعات والتكهنات سواء كانت سلبية أو إيجابية هي جزء من مجال كرة القدم في الوقت الحالي. ويحتل برايتون المركز 15 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 37 نقطة وسيضمن استمراره في دوري الكبار في الموسم المقبل إذا فاز على وولفرهامبتون يوم الأحد.