بيرلو يشيد بحارس ميلان قبل القمة

أثنى أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس على جيانلويجي دوناروما حارس ميلان قبل لقاء الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم غدا الأحد.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن دوناروما، الذي ينتهي عقده مع ميلان هذا الصيف، في طريقه لأن يحل محل فويتشيخ تشيزني حارس يوفنتوس الذي ارتكب العديد من الأخطاء في المباريات الأخيرة.

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وقال بيرلو في مؤتمر صحفي اليوم السبت "إنه لاعب في ميلان وهذه هي مشكلتهم (توقيع دوناروما على عقد جديد). أعتبره من أفضل خمسة حراس في العالم، إنه محترف نموذجي وأهنئه على ما يفعله، إذا كان هناك شائعات حول حراس المرمى فيبدو أن حارسنا هو الذي يعاني من مشكلة، وهو ليس كذلك. من الطبيعي أن يرتكب الجميع أخطاء. (تشيزني) يتحلى بالتركيز ونحن سعداء بما يعطيه لنا".

ومر يوفنتوس، الذي كان يسعى لتحقيق لقبه العاشر في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بفترات صعبة ويدخل مباراته أمام ميلان في تورينو غدا الأحد وهو يحاول ضمان إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

وبدأ يوفنتوس الجولة وهو في المركز الثالث لكن نابولي تجاوزه في الترتيب بعد فوز فريق المدرب جينارو غاتوزو 4-1 على سبيزيا اليوم السبت.

وقال بيرلو عن مباراة الأحد "نحن فريقان يحبان الضغط من بداية الملعب والهجوم. لا أعتقد أن سيكون هناك الكثير على الصعيد الخططي لأن الفريقين يرغبان في فرض أسلوبهما على المباراة".

وتابع "أنا واثق أننا سنبدأ مباراة الغد جيدا لأننا أمضينا الأسبوع في حماس وتركيز. أرى اللاعبين على الطريق الصحيح وهذا يجعلني هادئا".