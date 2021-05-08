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بيولي: مباراة يوفنتوس "الأهم" في مسيرتي

مدرب ميلان

بيولي: مباراة يوفنتوس "الأهم" في مسيرتي

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تورينو - رويترز

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قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان، إن مباراة فريقه أمام يوفنتوس يوم الأحد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هي الأهم في مسيرته التدريبية.

وكان يوفنتوس وميلان يتنافسان في المعتاد على لقب الدوري الإيطالي في الماضي، لكنهما يحاولان الآن التشبث بالمركز الرابع في الترتيب رغم أن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ما زال محل شك.

وقفز نابولي فوق الناديين في الترتيب بفوزه 4-1 على سبيزيا اليوم السبت ومع تبقي ثلاث مباريات فقط على نهاية الموسم بعد الجولة الحالية من المباريات، يدرك بيولي جيدا أهمية الحصول على نتيجة إيجابية في تورينو.

وأبلغ بيولي مؤتمرا صحفيا اليوم السبت "من سيفوز سيمتلك فرصة كبيرة في التأهل لدوري الأبطال. لدينا مواجهة أخرى مع منافس مباشر أمام أتالانتا، ومصيرنا بين أيدينا. المباراة حاسمة في ترتيبنا وما نحلم بتحقيقه والمستويات التي نرغب في الوصول إليها".

وأضاف "إنها المباراة الأكثر إثارة وأهمية (في مسيرتي التدريبية). الأحلام تكون جميلة فقط عندما تتحقق. استعدينا لهذه المباراة ولدينا استراتيجية جاهزة".

وهز الهداف زلاتان إبراهيموفيتش الشباك مرة واحدة فقط في آخر تسع مباريات له مع ميلان في جميع المسابقات، لكن بيولي أكد أن فريقه لا يمكنه الاعتماد فقط على السويدي المخضرم.

وقال بيولي "أهمية زلاتان واضحة، لكن لا يمكن أن يمنحنا لاعب واحد الفوز بالمباريات. زلاتان لن يكون بمفرده في الخطة الهجومية. لا نحتاج إلى العديد من المهاجمين لنلعب بطريقة هجومية. ما سنفعله سيعتمد على خصائص اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة".

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