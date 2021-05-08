رسمياً.. باريس يمدد عقد نيمار حتى 2025

قال نادي باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، إنه مدد تعاقده مع مهاجمه البرازيلي الشهير نيمار حتى 2025.

وانضم نيمار (29 عاما) إلى نادي العاصمة الفرنسية في 2017 قادما من برشلونة الإسباني مقابل مبلغ قياسي مقداره 222 مليون يورو.

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وقالت وسائل إعلام فرنسية إن العقد الجديد سيضممن لنيمار راتبا سنويا قيمته 30 مليون يورو. وأبدى نيمار في 2019 رغبته في الرحيل عن سان جيرمان وسط تقارير عن نيته العودة لبرشلونة لكنه استمر مع النادي الباريسي قبل أن يبلغ النادي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال نيمار عبر موقع سان جيرمان على الانترنت "أنا سعيد جدا بتمديد تعاقدي حتى 2025، الحقيقة هي أنني سعيد للغاية لكوني جزءا من مشروع النادي والسعي من أجل الفوز بالألقاب والسعي لتحقيق حلمنا الأكبر وهو الفوز بلقب دوري الأبطال".

وفي أول مؤتمر صحفي له مع سان جيرمان منذ عامين في الأسبوع الماضي أكد نيمار أنه "سعيد فعلا" في النادي الباريسي ملمحا لاحتمال تمديد عقده. لكنه أخفق في مساعدة الفريق على بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي بعد أن ودع سان جيرمان البطولة من الدور قبل النهائي أمام مانشستر سيتي بالخسارة 4-1 في مجموع المباراتين.

وغاب الاستقرار وثبات المستوى عن نيمار خلال وجوده في سان جيرمان. وأمتع المهاجم البرازيلي عشاق الفريق في بعض المناسبات بمهاراته الكبيرة لكنه أخفق في ترك بصمة في مواجهات خروج المغلوب بدوري الأبطال. وأحرز نيمار 85 هدفا في 112 مباراة خاضها مع سان جيرمان وتوج معه بعدد من البطولات من بينها ثلاثة ألقاب للدوري الفرنسي. ويأمل سان جيرمان أيضا في تمديد عقد كيليان مبابي (22 عاما) مهاجم منتخب فرنسا الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.