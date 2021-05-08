.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ليدز يزيد معاناة توتنهام ويهزمه بثلاثية

فرحة الهدف الثاني

ليدز يزيد معاناة توتنهام ويهزمه بثلاثية

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

فاز فريق ليدز يونايتد على ضيفه توتنهام 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليدز يونايتد بهدف سجله ستيوارت دالاس في الدقيقة 13، وتعادل توتنهام بهدف سجله هيونغ مين سون في الدقيقة 25، ثم سجل باتريك بامفورد الهدف الثاني لفريق ليدز في الدقيقة 42، ثم سجل رودريغو الهدف الثالث لليدز في الدقيقة 84. ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد توتنهام عند 56 نقطة في المركز السادس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي
أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: "كيرة والجن" حقق حلماً من أحلام عمري
الأكثر قراءة
أنمار الحائلي: لا صفقات جديدة.. وبريوفيتش وحجازي مستمران معنا أنمار الحائلي: لا صفقات جديدة.. وبريوفيتش وحجازي مستمران معنا
تمرد في معسكر منتخب البرازيل بقيادة كاسيميرو تمرد في معسكر منتخب البرازيل بقيادة كاسيميرو
ريجيكامب: وجدت مشاكل كثيرة لدى الأهلي ريجيكامب: وجدت مشاكل كثيرة لدى الأهلي
ريال مدريد يستعيد ريال مدريد يستعيد "سلاحه السري" من إنتر
ميسي يتحسر على التعادل مع تشيلي في ليلة ميسي يتحسر على التعادل مع تشيلي في ليلة "مارادونا"
الاتحاد المصري يكشف مصير صلاح في أولمبياد طوكيو الاتحاد المصري يكشف مصير صلاح في أولمبياد طوكيو
قبل أن تذهب
نتنياهو يهاجم الائتلاف الحاكم: لا أحد في إسرائيل سيصوت لبينيت
نتنياهو يهاجم الائتلاف الحاكم: لا أحد في إسرائيل سيصوت لبينيت
اكتشف المزيد