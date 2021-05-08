ليدز يزيد معاناة توتنهام ويهزمه بثلاثية

فاز فريق ليدز يونايتد على ضيفه توتنهام 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليدز يونايتد بهدف سجله ستيوارت دالاس في الدقيقة 13، وتعادل توتنهام بهدف سجله هيونغ مين سون في الدقيقة 25، ثم سجل باتريك بامفورد الهدف الثاني لفريق ليدز في الدقيقة 42، ثم سجل رودريغو الهدف الثالث لليدز في الدقيقة 84. ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد توتنهام عند 56 نقطة في المركز السادس.