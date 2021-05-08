.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نونو يؤكد اقتراب عودة خيمنيز

خلال فترته بعيدا عن الملاعب

نونو يؤكد اقتراب عودة خيمنيز

متابع الغاء المتابعة

وولفرهامبتون - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال نونو إسبريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون واندررز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه راؤول خيمنيز سيعرض على أخصائي في وقت لاحق من الشهر الجاري بينما يستمر تعافيه من عملية جراحية لإصلاح كسر في الجمجمة.

وأصيب خيمنيز بعد اصطدامه برأس ديفيد لويز مدافع أرسنال في نوفمبر الماضي وتلقى علاجا طويلا على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى.

وعاد خيمنيز للتدريبات في فبراير الماضي وأمضى بعض الوقت مع منتخب بلاده المكسيك خلال العطلة الدولية في مارس الماضي.

ولعب خيمنيز دورا محوريا في مسيرة فريقه في الموسم الماضي عندما أحرز 27 هدفا وصنع 10 فرص للتهديف في جميع المنافسات بينما احتل فريقه المركز السابع بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز ووصل لدور الثمانية في الدوري الأوروبي.

وقال نونو قبل مباراة فريقه يوم الأحد أمام برايتون آند هوف ألبيون "سيخضع راؤول للفحص وسيعرض على أخصائي في 18 من الشهر الجاري وعندها سنعرف على وجه الدقة المطلوب لأننا بحاجة إلى الحصول على الضوء الأخضر من الأخصائي".

وأضاف نونو "وحتى يحدث ذلك فإنه في كامل اللياقة لكننا نتخذ احتياطات فيما يتصل بضربه الكرة بالرأس أو الاحتكاك مع اللاعبين الآخرين".

وأكد نونو أن لاعب الوسط جواو موتينيو جاهز للمشاركة في مباراة الغد بعد غيابه عن أخر مباراتين للفريق بسبب مشكلة في الكاحل. وقبل أخر أربع جولات من الموسم يحتل ولفرهامبتون المركز 12 بين فرق الدوري الانجليزي العشرين برصيد 42 نقطة متفوقا بفارق خمس نقاط على برايتون الذي يحتل المركز 15.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي
أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: أحمد عبدالله محمود للعربية.نت: "كيرة والجن" حقق حلماً من أحلام عمري
الأكثر قراءة
أنمار الحائلي: لا صفقات جديدة.. وبريوفيتش وحجازي مستمران معنا أنمار الحائلي: لا صفقات جديدة.. وبريوفيتش وحجازي مستمران معنا
تمرد في معسكر منتخب البرازيل بقيادة كاسيميرو تمرد في معسكر منتخب البرازيل بقيادة كاسيميرو
ريجيكامب: وجدت مشاكل كثيرة لدى الأهلي ريجيكامب: وجدت مشاكل كثيرة لدى الأهلي
ريال مدريد يستعيد ريال مدريد يستعيد "سلاحه السري" من إنتر
ميسي يتحسر على التعادل مع تشيلي في ليلة ميسي يتحسر على التعادل مع تشيلي في ليلة "مارادونا"
الاتحاد المصري يكشف مصير صلاح في أولمبياد طوكيو الاتحاد المصري يكشف مصير صلاح في أولمبياد طوكيو
قبل أن تذهب
نتنياهو يهاجم الائتلاف الحاكم: لا أحد في إسرائيل سيصوت لبينيت
نتنياهو يهاجم الائتلاف الحاكم: لا أحد في إسرائيل سيصوت لبينيت
اكتشف المزيد