نونو يؤكد اقتراب عودة خيمنيز

قال نونو إسبريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون واندررز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه راؤول خيمنيز سيعرض على أخصائي في وقت لاحق من الشهر الجاري بينما يستمر تعافيه من عملية جراحية لإصلاح كسر في الجمجمة.

وأصيب خيمنيز بعد اصطدامه برأس ديفيد لويز مدافع أرسنال في نوفمبر الماضي وتلقى علاجا طويلا على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى.

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وعاد خيمنيز للتدريبات في فبراير الماضي وأمضى بعض الوقت مع منتخب بلاده المكسيك خلال العطلة الدولية في مارس الماضي.

ولعب خيمنيز دورا محوريا في مسيرة فريقه في الموسم الماضي عندما أحرز 27 هدفا وصنع 10 فرص للتهديف في جميع المنافسات بينما احتل فريقه المركز السابع بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز ووصل لدور الثمانية في الدوري الأوروبي.



وقال نونو قبل مباراة فريقه يوم الأحد أمام برايتون آند هوف ألبيون "سيخضع راؤول للفحص وسيعرض على أخصائي في 18 من الشهر الجاري وعندها سنعرف على وجه الدقة المطلوب لأننا بحاجة إلى الحصول على الضوء الأخضر من الأخصائي".

وأضاف نونو "وحتى يحدث ذلك فإنه في كامل اللياقة لكننا نتخذ احتياطات فيما يتصل بضربه الكرة بالرأس أو الاحتكاك مع اللاعبين الآخرين".

وأكد نونو أن لاعب الوسط جواو موتينيو جاهز للمشاركة في مباراة الغد بعد غيابه عن أخر مباراتين للفريق بسبب مشكلة في الكاحل. وقبل أخر أربع جولات من الموسم يحتل ولفرهامبتون المركز 12 بين فرق الدوري الانجليزي العشرين برصيد 42 نقطة متفوقا بفارق خمس نقاط على برايتون الذي يحتل المركز 15.