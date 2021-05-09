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أتالانتا يهزم بارما ويتمسك بالثاني

من الخماسية

أتالانتا يهزم بارما ويتمسك بالثاني

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روما - د ب أ

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صعد فريق أتالانتا للمركز الثاني بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه بارما 5 - 2 اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ساسولو على جنوى 2 - 1 وكالياري على بينفينتو 3 - 1 وتعادل فيرونا وتورينو 1 - 1.

وسجل أهداف أتالانتا روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 12 وماتيو بيسينا في الدقيقة 52 ولويس مورييل (هدفين) في الدقيقتين 77 و86 وأليكسي ميرانشوك في الدقيقة الأخيرة من المباراة. فيما سجل هدفي بارما خوان برونيتا وسيمون سوم في الدقيقتين 78 و88.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 72 نقطة وقفز للمركز الثاني، فيما توقف رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر علما بأنه كان قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية قبل هذا اللقاء.

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